Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eduard Uspenski (1937-2018)

Escritor russo famoso entre os mais novos.

Por Paulo Fonte | 01:30

Escritor de literatura infantil e juvenil, com livros traduzidos em mais de 20 idiomas, e guionista de filmes de animação, entre as suas criações está Cheburashka, um animal com grandes orelhas e um corpo semelhante ao de um pequeno urso.



Nascido em 1937, em Iegorievsk, a 100 km de Moscovo, foi também o criador de ‘ABVGDeïka’, uma emissão educativa difundida pela televisão estatal de 1975 a 1977.



Morreu terça-feira em casa.