Considerado como um dos ‘herdeiros de Darwin’, o biólogo norte-americano Edward O. Wilson morreu no passado domingo, aos 92 anos, nos EUA, de causa não revelada. Venceu dois prémios Pulitzer pelos trabalhos pioneiros sobre biodiversidade, insetos e natureza humana.



Nos últimos anos de vida, liderou uma campanha para unir as comunidades científica e religiosa, no que dizia acreditar ser a melhor chance de preservar o planeta.