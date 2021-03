Nasceu em 1940 em Florença (Itália) e chegou a Nova Iorque nos anos 60 para desfilar como modelo. Confraternizou com nomes como Andy Warhol, Bianca Jagger e Cher. Decidiu dedicar-se ao design de joias e apostou na prata como material de eleição.



A casa Tiffany contratou-a em 1974, e a imaginação da designer nunca mais parou. Ficou famosa a pulseira criada com base nos ossos de monges do século XVII. Morreu durante o sono.