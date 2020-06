Emeka Mamale (1977-2020)

Médio congolês, no seu currículo consta a participação em três fases finais da CAN, em 1996, 1998 e 2000, com a seleção do seu país.Representou clubes como os Kaiser Chiefs, da África do Sul, jogou também em Angola, onde envergou as camisolas do Futebol Clube de Cabinda e do 1º de Agosto.Na Europa defendeu o Lokeren e o Charleroi, ambos da Bélgica. Morreu vítima de doença em Kinshasa, República Democrática do Congo.