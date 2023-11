Ex-presidente da Academia Francesa, antigo professor do Collège de France e autor da pioneira ‘História do Clima’, o historiador nascido na Normandia fez parte da École des Annales, que privilegiou a abordagem económica e social da investigação histórica e foi precursor da micro-história, que dava uma atenção especial a aspetos antropológicos. Destacou-se, também, na defesa da memória do Holocausto, enfrentando as teorias negacionistas surgidas desde o final da II Guerra Mundial. Morreu aos 94 anos.