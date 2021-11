Rochón, como era tratado pelo grande público, foi um ator mexicano celebrizado por interpretar grandes papéis nas novelas, divididos entre o galã ou o vilão. O seu desempenho em ‘Amores Verdadeiros’ e em ‘Rebelde’ ficará para sempre registado na história do produto televisivo. Nascido em Silão, Guanajuato, estreou-se em televisão no ano de 1965, em ‘A Mentira’, e logo aí conquistou as audiências. Causas da morte não foram reveladas.