Ernesto Contreras foi um ciclista argentino, três vezes campeão nacional de estrada em 1959, 1970 e 1971. Competiu em pista, onde ganhou oito títulos nacionais entre 1956 e 1963. O currículo repleto de vitórias fez com que representasse o seu país nos Jogos Olímpicos de 1960 (Roma), 1964 (Tóquio) e 1968 (cidade do México). Estava há vários dias internado no hospital após ter sofrido um enfarte. Também deu positivo para Covid-19.