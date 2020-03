Nasceu na Bélgica. Foi um desenhador e ilustrador da ‘escola da linha clara’ que tem em Hergé (Tintim) e Edgar P. Jacobs (Blake & Mortimer) alguns dos grandes mestres. Trabalhou com Jacques Martin (o criador de Alix, o Gaulês) na conceção do personagem Lefranc, um aventureiro à imagem de Blake & Mortimer. A sua última participação foi no álbum ‘A ave branca’, em 2007, sobre a 1ª travessia do Atlântico de avião.