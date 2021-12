Músico e pedagogo na área musical, pretendia democratizar o processo de ensino da música, com os seus manuais a distinguirem-se pela eficácia do método.Milhares iniciaram-se na aprendizagem de um instrumento a partir de livros como ‘Órgão Mágico’ e ‘Guitarra Mágica’.Nascido em Coleja, Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, vivia no Porto, onde era proprietário da loja de instrumentos Musicarte.Morreu aos 83 anos.