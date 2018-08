Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ezzatollah Entezami (1924-2018)

Irão perde o seu ator mais popular.

Por Paulo Fonte | 02:10

Conhecido como o ‘Senhor Ator’, o intérprete iraniano mais popular começou a sua carreira no teatro e a sua arte contagiou três gerações.



Apareceu em filmes e séries de televisão.



A sua atuação em ‘A Vaca’, no papel de um camponês que não consegue suportar a morte do animal, valeu-lhe ser reconhecido com um prémio ‘Silver Hugo’ no Festival Internacional de Cinema de Chicago, em 1971.



Morreu sexta-feira em Teerão.