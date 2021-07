Fez parte da última equipa de ciclismo do Sport Lisboa e Benfica, cujo projeto acabou em 2008.O corredor português Fábio Cera morreu no dia 18, no Brasil, devido à Covid-19, informou esta quarta-feira o clube da Luz.Destacou-se sobretudo na categoria júnior tendo vencido várias provas como a Volta ao Concelho de Ourique e o Grande Prémio Túlio Pereira (Malveira).Representou ainda o CD Águias e o Cartaxo/CC José Maria Nicolau.