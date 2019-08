Nasceu na Áustria em 1937. Neto de Ferdinand Porsche, depois de terminar a formação académica entrou para os quadros da marca alemã.Em 1968 aposta tudo no nascimento do Porsche 917 e em 1972 passa a Audi. Em 1992, assume a liderança do grupo Volkswagen (VW) e toma medidas drásticas; dispensa quase todos os dirigentes e fecha um acordo com os sindicatos.Revoluciona o design e promove a fusão da Porsche com a VW.