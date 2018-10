Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Aroso (1921-2018)

Aroso tinha 97 anos.

Nasceu no Porto e dedicou a sua vida à fotografia. Foi autor de imagens que fizeram capas de mais de 2000 discos da antiga Orfeu, com fotos de músicos como Adriano Correia de Oliveira e José Afonso.



Entre 1956 e 1962 colaborou com o Teatro Experimental do Porto, que o homenageou em 2015 em conjunto com o Círculo de Cultura Teatral.



Desta iniciativa nasceu uma exposição que esteve patente no Ateneu Comercial do Porto.