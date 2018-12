Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Belo (1933-2018)

Um filósofo que começou na engenharia.

Por Paulo Fonte | 01:30

Professor e filósofo cumpriu um percurso diversificado que teve início com uma licenciatura em engenharia no Instituto Superior Técnico, em 1956.



Entrou no seminário e foi capelão militar na Base Aérea da Ota.



Lecionou no Liceu Camões, em Lisboa, e em 1968 licenciou-se em Teologia.



Publicou diversas obras e foi professor de Filosofia da Faculdade de Letras de Lisboa.



Morreu segunda-feira vítima de doença respiratória.