Este sábado em dia ninguém entra num computador sem a ‘password’ (palavra-passe).Foi o trabalho da vida de Fernando Corbató que permitiu que isto acontecesse. Desde a década de 60 do século XX que desenvolveu o sistema CTSS, que permite a diversos utilizadores, em diferentes locais, aceder a um mesmo computador através de linhas telefónicas.Investigador e professor no Massachusetts Institute of Technology (MIT) morreu aos 93 anos.