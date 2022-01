Diretor-delegado da Fundação Casa de Mateus, dedicou parte da vida a desenvolver o legado do pai, fundador da instituição com sede em Vila Real.



Era graduado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico e diplomado em Indústria Alimentar pela Universidade de Louvain, Bélgica. Conde de Mangualde, Vila Real e Melo, fora agraciado há cerca de um mês com a Grã-Cruz da Ordem do Infante. Morreu ontem, tinha 80 anos.