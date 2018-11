Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando del Paso (1935-2018)

Escritor era um expoente da literatura mexicana.

u As obras José Trigo (1966) ‘Palinuro de México’ (1977) e ‘Noticias del Imperio’ (1987) colocaram-no como um dos expoentes da literatura do México do século XX.



Ganhou inúmeros prémios, entre os quais o Miguel de Cervantes, o mais importante das letras ibero-americanas. Distinguiu-se ainda como diplomata, pintor e desenhador. Trabalhou para a BBC como locutor e redator. Fernando Del Paso morreu aos 83 anos.