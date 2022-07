Chegou a ser considerado o único repórter de guerra português. Fotografou e escreveu reportagens sobre a guerra colonial, em Angola, publicadas no ‘Comércio de Luanda’, onde iniciou a atividade, e na revista ‘Notícia’.Após o 25 de Abril de 1974 foi o 1º jornalista a entrar nas matas do Leste de Angola, controladas pela UNITA. Ganhou vários prémios, entre eles dois do Clube Português de Imprensa.Fernando Farinha morreu aos 81 anos.