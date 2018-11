Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Marques (1929-2018)

O inventor do sorteio dos árbitros tinha 89 anos.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Fernando Marques, presidente do Conselho da Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no início dos anos 90 morreu aos 89 anos. Esteve sempre ligado ao futebol, em particular com clubes da Associação de Futebol do Porto.



Presidiu o Conselho de Arbitragem da FPF entre 1990 e 1993, implementou o sorteio dos árbitros, e é o ‘pai’ do termo ‘a jarra’ para os árbitros que cometessem erros com influência nos resultados.