Fernando Midões (1933-2019)

Dedicou a vida ao jornalismo e ao teatro.

Licenciou-se em ciências pedagógicas pela Faculdade de Letras de Lisboa e em direito pela Faculdade de Direito de Coimbra. Dedicou a sua vida à critica de teatro e ao jornalismo.



Trabalhou na RTP e em vários jornais, caso do extinto ‘Diário Popular’. No canal público, seguiu de perto o fim da ditadura.



No dia 25 de abril de 1974 foi o responsável por grande parte das notícias dadas no Telejornal. Fernando Midões morreu este domingo aos 86 anos.