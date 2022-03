Nasceu em 1971, andou no Liceu de Aveiro e licenciou-se em Direito em Coimbra.Trabalhou com António Costa em 2005 no Ministério da Administração Interna, mas foi em 2015 que contribuiu decisivamente para o cenário macroeconómico do PS, valendo-lhe o cargo de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.Tecnicamente muito bem preparado foi um governante e deputado sempre bem-disposto e interventivo.