Filomena Marona Beja (1944-2024)

Autora de obras no campo da ficção, a escritora natural de Lisboa morreu sexta-feira, aos 79 anos, tendo as cerimónias fúnebres sido realizadas domingo em Rio de Mouro, Sintra, conforme avançou ontem a sua editora. Desenvolveu a sua atividade profissional na área da documentação técnico-científica e fez a sua estreia literária em 1998 com o romance ‘As Cidadãs’. Foi distinguida com o Grande Prémio de Literatura DST, em 2006, com ‘A Sopa’ e, no ano seguinte, com o Grande Prémio de Romance e Novela da APE por ‘A Cova do Lagarto’.