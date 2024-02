Florival Baiôa (1951-2024)

O historiador Florival Baiôa, presidente da Associação de Defesa do Património de Beja, morreu na madrugada de ontem, aos 73 anos, vítima de do- ença prolongada. O ‘Professor Baiôa’, como carinhosamente era tratado, era doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras de Lisboa, e foi o principal rosto do Movimento Beja Merece+, que tem por objetivo lutar contra o desinvestimento na região.



"Um bom amigo de sempre! Um homem com uma força e uma alma que Beja merece", referiu Luís Santana, CEO da medialivre (detentora do CM), sobre Florival Baiôa.