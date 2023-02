Floyd Sneed, baterista dos lendários Three Dog Night, morreu aos 80 anos. Nasceu no Canadá e foi para Los Angeles aos 22 anos. Nos EUA, conheceu os vocalistas Danny Hutton, Chuck Negron e Cory Wells, o guitarrista Ron Morgan, o baixista Joe Schermie e o teclista Jimmy Greenspoon e formou os Three Dog Night (Morgan foi substituído pelo guitarrista Michael Allsup antes de gravarem o primeiro álbum). Para a história ficaram músicas como ‘Joy to the World’, ‘Mama Told Me Not to Come’ e ‘An Old Fashioned Love Song’.