Um dos principais nomes das ciências sociais em Itália, conhecido como sociólogo do amor, nasceu em Piacenza e formou-se em Medicina na Universida- de de Pavia. Especializou-se em psicologia e sociologia, com foco nos estudos sobre processos amorosos. As suas principais obras, como ‘Consumo e sociedade’ (1964) ou ‘O erotismo’ (1986), foram publicadas em diversos países. Foi professor de Sociologia na Universidade de Milão e reitor da Universidade de Trento. Tinha 93 anos.