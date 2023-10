Francis Lee (1944-2023)

Começou a carreira no Bolton Wanderers. Em 1967, o ‘manager’ do Manchester City contratou-o por um montante recorde de 60 mil libras. No seu primeiro ano no City marcou 16 golos em 31 convocações. Em toda a sua carreira somou 330 aparições com a camisola do Man City com 148 golos marcados. Na época 1971/72 estabeleceu um novo recorde de 15 golos marcados de grande penalidade. Em 1994 foi eleito ‘chairman’ do Manchester City. Lee que dividia a sua vida entre Inglaterra e o Algarve era também presidente do internacional de Almancil.