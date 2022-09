Nasceu no Chile, radicou-se em Lisboa em 1975 e obteve a nacionalidade portuguesa em 1988. Entre 1988 e 2002, o pintor foi adido cultural da Embaixada do Chile em Portugal.



Quando chegou à capital pintou, em Alcântara, um mural dedicado ao 25 de Abril e fez painéis e pinturas para os filmes do realizador chileno Raul Ruiz. Foi bolseiro da Fundação Gulbenkian e professor nas Belas Artes. Causa da morte não foi adiantada.