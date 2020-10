Com 40 anos de carreira na diplomacia, foi embaixador de Portugal nos Estados Unidos entre 1991 e 1995, tendo ainda assumido as mesmas funções em São Tomé e Príncipe, Havana, Cidade do México, Maputo e Brasília.



Licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, hoje ISCSP, foi ainda professor associado convidado do ISCSP-ULisboa entre 2001 e 2006. Morreu de causas não divulgadas.