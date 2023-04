Francisco Maia de Abreu de Lima (1930-2023)

Francisco Maia de Abreu de Lima, presidente da Câmara de Ponte de Lima entre 1986 e 1990, morreu esta terça-feira, aos 92 anos. Era irmão de João Gomes de Abreu de Lima, que foi o primeiro autarca da vila do Alto Minho eleito democraticamente, segundo a Constituição de 1976.Uma das medidas mais emblemáticas que tomou no seu mandato foi a recuperação do piso da ponte romana e medieval da vila e a proibição da circulação de veículos naquele monumento nacional.Era natural de Casa do Antepaço, em Arcozelo, Ponte de Lima.