O gestor português Francisco Mantero, consultor da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), morreu na passada sexta-feira, aos 72 anos, na sua casa em Cascais, vítima de indisposição súbita. A sua carreira esteve ligada à gestão de empresas em África.



Foi condecorado pelo presidente do Brasil, de São Tomé e Príncipe e recebeu do Presidente português o grau de Comendador da Ordem do Mérito.