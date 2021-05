Nasceu em Riposto, na Catania, em 1945. Na década de 60 vai para Milão determinado a vencer no mundo da música.Depois de vários trabalhos com outros artistas, triunfa a solo com o álbum ‘Aries’ (1973), seguido do ‘Clic’ (1974) e ‘Mademoiselle le gladiateur’ (1975). O seu estilo eclético levou-o ao rock, à música eletrónica, passando pelas baladas.Teve um percurso artístico de mais de 50 anos e deu o último concerto em 2017.