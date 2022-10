Conhecido pelas suas produções para o Cirque du Soleil, com dez produções em 12 anos, o diretor de cena não resistiu a uma crise cardíaca e morreu no Cairo, Egito.



No seu currículo constam também trabalhos com Céline Dion, bem como é da sua autoria a cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de Futebol, em 2000, em Bruxelas, Bélgica. Em 2015 foi considerado culpado por fraude fiscal e branquemento e corrupção.