Letrista de algumas das mais conhecidas canções italianas, incluindo ‘Volare (Nel blu dipinto di blu)’, popularizada por Domenico Modugno, colaborou também com o cantor Gianni Morandi, para quem escreveu ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’. Fez as letras para Rita Pavone, Mina, Milva, Fred Bongusto e Patty Pravo. Foi presidente da Sociedade Italiana de Autores e Editores. Morreu aos 92 anos, numa clínica em Roma. A causa não foi revelada.