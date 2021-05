Com quase dois metros de altura, foi um ex-jogador de futebol americano que ficou conhecido por atuar em filmes do amigo Sylvester Stallone, entre eles ‘F.I.S.T.’ (1978) e ‘Rocky 2’ (1979).



Natural do Tennessee, Estados Unidos, também deu vida à personagem Sharkey em ‘007 - Licença para Matar’ (1989). Em ‘O Último Grande Herói’ (1993) interpretou o agente Dekker, ao lado de Arnold Schwarzenegger. Morreu de ataque cardíaco.