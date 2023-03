Fuzzy Haskins (1941-2023)

O músico Clarence ‘Fuzzy’ Haskins morreu aos 81 anos. Foi um dos fundadores do grupo doo-wop dos anos 1950 e 60 The Parliaments – precursor dos Parliament e dos Funkadelic, mais tarde conhecidos como Parliament-Funkadelic. Está no rock‘n’roll Hall of Fame desde 1997.



"Fuzzy foi o autor de alguns dos primeiros clássicos dos Funkadelic, como ‘I Got A Thing’ e ‘I Wanna Know If It’s Good To You’", lembrou a estrela George Clinton, mentor do P-Funk, lembrando que, além de cantor, o colega de grupo também era um "bom baterista".