Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gabriel Gascon (1927-2018)

Um homem com o teatro nas veias.

Por Paulo Fonte | 01:30

Lenda do teatro, cinema e televisão, o comediante canadiano iniciou a carreira com a companhia ‘Compagnons de Saint-Laurent’, em 1949.



Em 1951 participou no primeiro espetáculo do Teatro do Novo Mundo, do qual o seu irmão Jean foi fundador.



Em 1965 viajou para França, regressando ao seu país nos anos 80.



Em 2012, a sua sobrinha, a cineasta Sylvie Groulx, dedicou-lhe um trabalho intimista, intitulado ‘A Paixão Segundo Gabriel’.