Gabriele Grunewald (1985-2019)

Nasceu no Estado do Minnesota, nos Estados Unidos (EUA), em 1985, e especializou-se nas corridas fundo e meio-fundo.Em 2009 foi-lhe diagnosticado um cancro.Submeteu-se a várias intervenções cirúrgicas e, em 2014, sagrou-se campeã de pista coberta dos EUA nos 1500 metros.Em 2016 foi-lhe removida parte do fígado. Treinou e competiu sempre, a par do combate ao cancro.Morreu na passada terça-feira aos 34 anos.