Nasceu em 1945 e quando tinha 17 anos fundou os The Paramounts com o seu amigo e guitarrista Robin Trower.Em 1966, os dois fundam os Procol Harum e um ano mais tarde a voz e o piano elétrico de Brooker alcançam a imortalidade com a canção ‘A Whiter Shade Of Pale’.Os Procol Harum separam-se em 1977, mas Brooker continua a colaborar com nomes como Eric Clapton, George Harrison ou Kate Bush.Morreu de cancro aos 76 anos.