Nascido em Burley, Idaho, EUA, as primeiras incursões na música foram no piano, até ao dia em que o contrabaixista do seu grupo deixou a formação e o músico sentiu que devia ser ele a ocupar o lugar.Trabalhou na Costa Oeste e também em Nova Iorque, desde os finais da década de 60, com nomes como Bill Evans ou Albert Ayler.Acabou por viajar para o Japão e cultivou a filosofia zen. Ao regressar, em trio tocou com Jack DeJonette e Keith Jarrett.