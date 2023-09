Gary Wright (1943-2023)

Foi um dos músicos que mais vezes tocaram com George Harrison (1943-2001), dos Beatles. Teclista e cantor, participou no álbum ‘All Things Must Pass’. Foi um dos fundadores do Spooky Tooth, nos anos 60, banda que abandonou após três discos para se lançar numa carreira a solo no âmbito do soft rock. Editou mais de uma dezena de álbuns. Para a história ficam temas como ‘Love is Alive’ e ‘Dream Weaver’, que foi usado várias vezes em filmes de Hollywood, como ‘Toy Story 3’. O norte-americano Gary Wright morreu aos 80 anos.