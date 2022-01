Desde que fez par com Audrey Tautou em ‘Um Longo Domingo de Noivado’ (2004), o francês Gaspard Ulliel tornou-se presença frequente no cinema, após uma carreira de modelo.



Usou o ar esguio e o olhar dúplice para ser Hannibal Lecter, enquanto jovem, em ‘Hannibal: A Origem do Mal’ (2007) e foi Yves Saint Laurent no filme de 2014. Morreu ontem numa estância nos Alpes, ao colidir com outro esquiador. Tinha 37 anos.