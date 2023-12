Gaston Glock (1929-2023)

Inventor da famosa pistola e de um grupo empresarial com o seu nome (produz facas e acessórios militares), que dirigiu até ao fim, Gaston Glock morreu na passada quarta-feira aos 94 anos. A Glock foi inventada no início da década de 1980 e ficou famosa pela sua leveza, velocidade e mecânica infalível. Tornou-se uma arma amplamente utilizada, quer pelas forças de segurança, quer por grupos criminosos. Em 2011, Glock divorciou-se de Helga, a mulher com quem foi casado por 49 anos, e casou-se com Kathrin Tschikof, 52 anos mais nova.