Gaëtan Oliveira (1944-2019)

Nascido em Luanda (Angola), em 1944, expôs individualmente pela primeira vez em 1978, e a sua obra desenvolve-se na área do desenho.No início dos anos 1980, centrou-se no autorretrato, que passou a tratar de modo continuado e obsessivo, aprofundando as variações do seu rosto.O artista plástico preparava uma exposição individual para a Fundação Carmona e Costa.Gaëtan Oliveira morreu em Lisboa, vítima de cancro.