Cantor são-tomense, foi o vocalista principal do conjunto África Negra. De nome de batismo Gabriel João, tinha mais de cinco décadas de carreira na música, que iniciou nos anos 60 com o conjunto Cabana.Filho de mãe são-tomense e pai angolano, como resultado da amizade com o músico angolano Yuri da Cunha esteve mais de vinte vezes em Angola para dar concertos. Dos seus êxitos constam as músicas ‘Aninha’ e ‘Maia Muê’.Morreu de causa desconhecida, tinha 74 anos.