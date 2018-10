Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Geoff Emerick (1946-2018)

Engenheiro de som dos The Beatles morreu aos 71 anos.

Nasceu em Londres e começou a trabalhar na EMI Records com apenas 15 anos.



Em 1963 teve o seu primeiro contacto com os The Beatles e, três anos depois, foi o engenheiro de som esteve encarregue do álbum ‘Revolver’.



Seguiram-se os discos ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (1967), ‘White Album’ (1968) e ‘Abbey Road’ (1969).



Depois trabalhou nos álbuns a solo de Paul McCartney. Ganhou quatro prémios Grammy.