O músico/cantor nasceu em França, mas foi em Espanha, para onde se mudou aos 15 anos, que brilhou nos anos 60, 70 e 80 do séc. XX, com inúmeros êxitos de verão. Estudou no conservatório de Paris e tocava clarinete, saxofone a acordeão. Para a história da música ligeira espanhola ficaram êxitos como ‘La barbacoa’, ‘El Casatschok’ e ‘El chiringuito’. Georgie Dann morreu num hospital em Madrid, de causas não divulgadas. Tinha 81 anos.