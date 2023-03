Georgina Beyer foi a primeira deputada transgénero do Mundo. Morreu, aos 65 anos, num hospício, em Wellington. Nasceu na Austrália, mas foi para a Nova Zelândia ainda jovem. Passou pelo cinema, foi profissional do sexo - chegou a dizer que foi brutalizada, violada e explorada - e trabalhou na televisão, antes de enveredar por uma carreira política, no Partido Trabalhista da Nova Zelândia. Começou como autarca e depois foi para o Parlamento, onde desempenhou um papel decisivo na descriminalização da prostituição.