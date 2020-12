França chora a morte de Gérard Houllier, o educador dos treinadores, como o recorda Didier Deschamps, selecionador francês. Vencedor da Taça UEFA e da Supertaça, em 2001, à frente do Liverpool, o antigo treinador dos tricolores, do PSG, Lens e Aston Villa era mais do que um dos melhores técnicos de futebol, era um pedagogo, um senhor. O seu coração parou ontem, dias depois de uma intervenção à aorta num hospital de Paris.