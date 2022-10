Campeão olímpico no contrarrelógio (100 km) por equipas nos jogos de Tóquio 1964. Ganhou 14 etapas nas Voltas a Espanha em que participou, 6 no Tour (França) e uma no Giro (Itália), entre outros triunfos.Foi campeão dos Países Baixos em 1966. Em 1969, venceu um dos ‘monumentos’ do ciclismo (Volta à Lombardia), mas foi desclassificado, por doping. Era considerado um animador do pelotão.O ‘sprinter’ Gerben Karstens morreu aos 80 anos.