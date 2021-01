Gerry Marsden ficou conhecido por celebrizar a canção de Rodgers e Hammerstein ‘You’ll Never Walk Alone’, cantada nos jogos do Liverpool, desde 1963. "A interpretação de Gerry ficará para sempre ligada ao clube que amava", lê-se num comunicado dos ‘reds’. Natural da cidade dos The Beatles, foi ainda vocalista da banda Gerry and the Pacemakers. Gerry Marsden morreu ontem aos 78 anos, devido a problemas cardíacos.